Умерла актриса и режиссер Наталья Назарова

Первой ее работой в кино стал фильм «Почтовый рай» 2000 года. Картина принесла актрисе приз «Легионер» на кинофестивале «Созвездие» в 2001 году. Среди других проектов Назаровой — «Марш Турецкого», «Львиная доля», «Каменская-3», «Дневник убийцы», «Лола и Маркиз» и «Лапушки».