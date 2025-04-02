Умерла актриса и режиссер Наталья Назарова

В возрасте 55 лет скончалась российская актриса, сценаристка, режиссер и педагог ГИТИСа Наталья Назарова. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ректора института Григория Заславского.
По его словам, артистка умерла в больнице, где провела последние несколько дней. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Наталья Назарова родилась в Раменском 16 ноября 1969 года. В 1995 году окончила ГИТИС и стала преподавателем института.
Первой ее работой в кино стал фильм «Почтовый рай» 2000 года. Картина принесла актрисе приз «Легионер» на кинофестивале «Созвездие» в 2001 году. Среди других проектов Назаровой — «Марш Турецкого», «Львиная доля», «Каменская-3», «Дневник убийцы», «Лола и Маркиз» и «Лапушки».
В качестве сценаристки она работала над «Ранетками», «Бесами», «Внуком космонавта», «Русалкой», «Слушая тишину», а как режиссер — над фильмами «Райцентр», «Простой карандаш» и «Дочь». За последний она удостоилась приза «Кинотавра» за лучший дебют.