Завершились съемки инклюзивного сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой

Okko объявил о завершении съемок инклюзивного драмеди-сериала «Встать на ноги». Дата премьеры пока не раскрывается.
Проект рассказывает о бывшем заключенном по кличке Старый. Он возвращается в родной город после 20 лет тюрьмы и узнает, что у него есть дочь Оля с ограниченными возможностями передвижения, с которой он должен жить по предписанию участковой.
Старый пытается наладить отношения с Олей, но дочь не в восторге от новообретенного отца и старается избавиться от внезапно объявившегося родственника.
К тому же у Старого остается незаконченное дело — на свободе находится его бывший подельник Рахимов, за которого как раз и сел мужчина, взяв вину на себя. А тем временем Рахимов, разбогатев на награбленных деньгах, забыл о бывшем друге.
Кресло режиссера занял Павел Тимофеев, а шоураннера — Александр Носков. Главные роли исполнили Гоша Куценко и Мила Ершова. В каст также вошли Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелев, Юлия Александрова, Александр Обласов, Игорь Ознобихин, Антон Санкевич, Давид Сократян, Святослав Рогожан и другие.
Прообразом персонажа Милы Ершовой стала 20-летняя девушка Злата с ограниченными возможностями. На протяжении съемок она работала на площадке в качестве консультанта и помогала создателям максимально реалистично отобразить жизнь героев.
Режиссер признался, что на съемках как будто открыл для себя новый жанр, получив на выходе биографическое, очень личное художественно-документальное повествование.