«Вещи помогают»: в Москве открылась фотовыставка об одежде, которую передают нуждающимся

В Саду культуры и отдыха имени Баумана открылась выставка фотографий, посвященная помощи одеждой людям в сложной ситуации. Об этом «Афише Daily» рассказали в фонде «Второе дыхание», который организовал выставку.
На экспозиции изображены вещи, которые москвичи передали в контейнеры фонда. Фотографии показывают, как эта одежда помогает людям сохранить чувство собственного достоинства, найти работу, отметить праздник или просто не замерзнуть. Выставку можно посетить до 30 апреля.
«Этой выставкой мы хотим показать, как важно не выбрасывать одежду, а сдавать ее в контейнеры фонда „Второе дыхание“, потому что оттуда вещи могут быть переданы людям, которым сейчас необходима одежда», ― отметила директор отдела коммуникаций фонда Лиза Голубковская.
Всего с 2015 года «Второе дыхание» собрало, перераспределило и переработало более 7030 тонн одежды. Вещевую помощь получили более 505 тыс. человек из 33 регионов, свыше 2066 тонн текстиля направили на переработку. Среди подопечных фонда ― бывшие осужденные, многодетные семьи, люди, которые находятся в ПНИ, выпускники школ из малоимущих семей.