«Вещи помогают»: в Москве открылась фотовыставка об одежде, которую передают нуждающимся

Всего с 2015 года «Второе дыхание» собрало, перераспределило и переработало более 7030 тонн одежды. Вещевую помощь получили более 505 тыс. человек из 33 регионов, свыше 2066 тонн текстиля направили на переработку. Среди подопечных фонда ― бывшие осужденные, многодетные семьи, люди, которые находятся в ПНИ, выпускники школ из малоимущих семей.