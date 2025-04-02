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«Вещи помогают»: в Москве открылась фотовыставка об одежде, которую передают нуждающимся

Сегодня в 11:18
Фото: «Второе дыхание»

В Саду культуры и отдыха имени Баумана открылась выставка фотографий, посвященная помощи одеждой людям в сложной ситуации. Об этом «Афише Daily» рассказали в фонде «Второе дыхание», который организовал выставку.

На экспозиции изображены вещи, которые москвичи передали в контейнеры фонда. Фотографии показывают, как эта одежда помогает людям сохранить чувство собственного достоинства, найти работу, отметить праздник или просто не замерзнуть. Выставку можно посетить до 30 апреля.

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© «Второе дыхание»
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© «Второе дыхание»
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© «Второе дыхание»

«Этой выставкой мы хотим показать, как важно не выбрасывать одежду, а сдавать ее в контейнеры фонда „Второе дыхание“, потому что оттуда вещи могут быть переданы людям, которым сейчас необходима одежда», ― отметила директор отдела коммуникаций фонда Лиза Голубковская.

Всего с 2015 года «Второе дыхание» собрало, перераспределило и переработало более 7030 тонн одежды. Вещевую помощь получили более 505 тыс. человек из 33 регионов, свыше 2066 тонн текстиля направили на переработку. Среди подопечных фонда ― бывшие осужденные, многодетные семьи, люди, которые находятся в ПНИ, выпускники школ из малоимущих семей.

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