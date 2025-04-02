«Переходный возраст» вошел в десятку самых популярных сериалов Netflix всего за три недели

«Переходный возраст» собрал 96,7 млн просмотров за три недели. Это позволило занять ему 9-е место в списке самых популярных сериалов Netflix, сообщает Deadline.
«Переходный возраст» смог вытеснить из топ-10 второй сезон «Бриджертонов» и опустить на 10-е место третий сезон «Очень странных дел».
Deadline предполагает, что уже к следующей неделе сериал о подростковом насилии сможет достичь седьмой строчки, опередив первый сезон «Ночного агента» и «Единожды солгав». У каждого из них около 98 млн просмотров.
Впереди у «Переходного возраста» еще 72 дня в премьерном окне, так что проект вполне может попасть и в тройку самых популярных шоу Netflix.
Если брать еженедельные топы, то «Переходный возраст» представлен в них во всех 93 странах, где доступен этот рейтинг.
Влияние британского мини-сериала выражается не только в числе просмотров. Благодаря новой программе правительства Великобритании его будут показывать в школах страны, чтобы бороться с пропагандой мизогинии среди учащихся. Для учебных заведений издадут методические материалы, которые помогут обсудить со школьниками затронутые в шоу темы.