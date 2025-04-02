«Переходный возраст» вошел в десятку самых популярных сериалов Netflix всего за три недели

Влияние британского мини-сериала выражается не только в числе просмотров. Благодаря новой программе правительства Великобритании его будут показывать в школах страны, чтобы бороться с пропагандой мизогинии среди учащихся. Для учебных заведений издадут методические материалы, которые помогут обсудить со школьниками затронутые в шоу темы.