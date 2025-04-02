Рэпер Desiigner второй раз за год выступит в Москве. Концерт пройдет 26 июля

Desiigner возвращается в Россию с сольным концертом. Американский рэпер выступит 26 июля на летней площадке клуба Atmosphere.
Мероприятие начнется в 17.00, а на сцену музыкант выйдет не раньше 19.30. Стоимость билетов начинается от 1499 рублей и доходит до 4999.
21 февраля Desiigner уже выступал в Москве на вечеринке AVG. Рэпер прославился в 2016 году, когда на него обратил внимание Канье Уэст, который позаимствовал куплет из его песни «Panda» и включил в свой нашумевший альбом «The Life of Pablo».
Следом и оригинальная версия песни превратилась в один из самых назойливых хитов 2016 года, а ее автор подписал контракт с лейблом Уэста Good Music.