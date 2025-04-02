В Москве открылось онлайн-бронирование мест для пикников

Москвичи вновь могут забронировать места для пикника с беседками и мангалами. Об этом говорится на сайте мэрии.
Зоны для пикника расположены в 14 парках. Среди них «Северное Тушино», «Радуга», «Митино», Лианозовский и Бабушкинский, «Сокольники» и «Серебряный бор», музеи-заповедники «Останкино», «Кусково» и «Кузьминки-Люблино», а также сквер по Олонецкому проезду. Аренда площадок платная.
Забронировать места можно только в сервисе «Мосбилет», выбрав удобное время и место. «Это позволит горожанам планировать отдых заранее и максимально комфортно проводить время на природе», ― отметили в мэрии.
Места для бронирования оборудованы противопожарными мангалами, ящиками для угля и песка, урнами. Бронируется временной слот, равный четырем часам. Продлить его нельзя. После истечения оплаченного времени, нужно покинуть мангальную зону.