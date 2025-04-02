В Москве открылось онлайн-бронирование мест для пикников

Зоны для пикника расположены в 14 парках. Среди них «Северное Тушино», «Радуга», «Митино», Лианозовский и Бабушкинский, «Сокольники» и «Серебряный бор», музеи-заповедники «Останкино», «Кусково» и «Кузьминки-Люблино», а также сквер по Олонецкому проезду. Аренда площадок платная.