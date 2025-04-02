В России выпустят роман Лимонова, рукопись которого считалась утраченной

«Альпина.Проза» впервые издаст роман Эдуарда Лимонова «Москва майская», рукопись которого долгие годы считалась утраченной. Об этом сообщили в издательстве.
«„Москва майская“ — роман с невероятной судьбой. Он написан в Париже в 1986 году, но рассказывает о событиях 1969 года — когда молодой харьковский поэт Эдуард Лимонов вместе с первой гражданской женой Анной Рубинштейн приехал покорять Москву. Основные события романа развиваются в три дня — 18 — 20 мая — но в целом он охватывает гораздо больший временной промежуток, на этот жизненный этап нарратор смотрит уже после Америки, и это авторское сверхзрение делает повествовательную оптику особенно интересной», ― отметили в «Альпине.Проза»
Среди героев книги ― Арсений Тарковский, Леонид Губанов, Эрнст Неизвестный, Илья Кабаков, Александр Галич, Генрих Сапгир, Давид Самойлов и Виктор Пивоваров. Из‑за обилия московских образов в издательстве называют этот роман самым московским в библиографии автора.
Когда Лимонов закончил рукопись, он ее показал литератору и издательнице Марье Розановой. Но она отговорила его издавать ― либо текст ей показался «рыхлым», либо из‑за возможной реакции от живых на тот момент героев книги. В «Альпине.Проза» считают второй вариант более правдоподобным.
«Лимонов прошел сложный путь принятия этого текста — сперва отказавшись от его публикации, он впоследствии говорил о том, что жалеет о своем решении и если бы рукопись сохранилась, он бы ее напечатал. Пришло время исполнить его волю», ― отметила главред издательства Татьяна Соловьева.
Книга также будет доступна в электронном а аудиоформате в «Яндекс Книгах».