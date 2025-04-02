В России выпустят роман Лимонова, рукопись которого считалась утраченной

«„Москва майская“ — роман с невероятной судьбой. Он написан в Париже в 1986 году, но рассказывает о событиях 1969 года — когда молодой харьковский поэт Эдуард Лимонов вместе с первой гражданской женой Анной Рубинштейн приехал покорять Москву. Основные события романа развиваются в три дня — 18 — 20 мая — но в целом он охватывает гораздо больший временной промежуток, на этот жизненный этап нарратор смотрит уже после Америки, и это авторское сверхзрение делает повествовательную оптику особенно интересной», ― отметили в «Альпине.Проза»