Дэвид Финчер снимет сиквел «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино. В главной роли Бред Питт

«Однажды в… Голливуде» был выпущен Sony Pictures в 2019 году. Однако тогда Тарантино заключил сделку, согласно которой право собственности на авторские права фильма должны вернуться ему через несколько лет. СМИ считают, что, поскольку работа над сиквелом ведется в рамках сделки Финчера с Netflix, права на сиквел уже находятся в частном владении режиссера.