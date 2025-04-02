Дэвид Финчер снимет сиквел «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино. В главной роли Бред Питт

Дэвид Финчер снимет сиквел «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщает Variety, Deadline и The Hollywood Reporter.
Проект пока еще без официального названия готовится к выходу на Netflix. Постановщик оригинальной ленты Квентин Тарантино написал сценарий сиквела и разрешил Бреду Питту показать его Финчеру.
Актер вновь сыграет каскадера и потенциального убийцу Клиффа Бута. Вернется ли к роли Рика Далтона Леонардо ДиКаприо, пока неизвестно. Сюжет пока не раскрывается.
«Это особенно уникальное производство — не только потому, что известный режиссер снимает сиквел фильма другого известного режиссера, но и потому, что собственность переходит от театральной студии к стримингу», — подчеркивает Variety.
«Однажды в… Голливуде» был выпущен Sony Pictures в 2019 году. Однако тогда Тарантино заключил сделку, согласно которой право собственности на авторские права фильма должны вернуться ему через несколько лет. СМИ считают, что, поскольку работа над сиквелом ведется в рамках сделки Финчера с Netflix, права на сиквел уже находятся в частном владении режиссера.
Новость о сиквеле появилась после того, как Тарантино отказался от создания своей десятой и, возможно, последней картины «Кинокритик». Сценарий к нему уже был написан, а на главную роль был приглашен Бред Питт.