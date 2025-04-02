«Не люблю, когда что‑то затягивается»: Энтони Старр рад завершению сериала «Пацаны»

«Это странно, потому что, как бы я ни любил сериал, я не люблю, когда что‑то затягивается, так что я даже рад, что мы заканчиваем на пятом сезоне. При этом я люблю сериал и персонажи, так что это горько-сладкий момент», — сказал он.