«Не люблю, когда что‑то затягивается»: Энтони Старр рад завершению сериала «Пацаны»

Энтони Старр заявил в интервью Collider, что рад завершению сериала «Пацаны».
«Это странно, потому что, как бы я ни любил сериал, я не люблю, когда что‑то затягивается, так что я даже рад, что мы заканчиваем на пятом сезоне. При этом я люблю сериал и персонажи, так что это горько-сладкий момент», — сказал он.
Актер также поделился своими впечатлениями от сценария пятого сезона и рассказал, чего поклонникам ждать от финала. «Сценарий, я должен сказать, в типичной манере Бойса… Я никогда не знаю, что будет в этом шоу! Каждый раз, когда мне кажется, что я знаю, что произойдет, происходит что‑то другое.
Этот сезон не стал исключением, я не видел финала… но я знаю, что произойдет, и я думаю, что фанаты будут удивлены или шокированы, в зависимости от их нервной системы», — отметил Старр.
«Пацаны» основаны на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.
«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис проекта.
В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джесси Т.Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капон, Карен Фукухара, Колби Минифи, Клаудия Думит и Кэмерон Кроветти, а также Вэлори Карри и Джеффри Дин Морган.