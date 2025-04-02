Рубен Флейшер работает над «Иллюзией обмана-4»

Lionsgate разрабатывает четвертый фильм «Иллюзия обмана». Об этом сообщает Deadline.
Сюжет и актерский состав не разглашаются. Бобби Коэн, который изначально разработал и продюсировал все фильмы серии, вернется к производству новой части вместе с Алексом Курцманом из Secret Hideout.
Третий фильм франшизы выйдет на экраны 14 ноября. Режиссером фильма стал Рубен Флейшер («Добро пожаловать в Зомбиленд»). Он также займется постановкой четвертого фильма.
Франшиза «Иллюзия обмана» заработала 687 млн долларов по всему миру. В первых двух фильмах снялись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дейв Франко и Морган Фриман, а в третьей части к новому поколению иллюзионистов присоединились Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт и Розамунд Пайк.
В третьем фильме два поколения фокусников объединят свои усилия, чтобы разоблачить коррумпированных отмывателей денег, которые продают бриллианты военачальникам.
«Снимать „Иллюзию обмана-3“ было так же весело, как и любой другой фильм в моей карьере. В нем сочетаются две мои любимые вещи — фильмы о грабежах и магия, а работа с этим невероятным актерским составом была поистине волшебной. Конечно, я хочу продолжать в том же духе», — поделился Флейшер.