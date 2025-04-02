Умер сыгравший Бэтмена актер Вэл Килмер

В возрасте 65 лет умер актер Вэл Килмер. Об этом сообщает Variety.
Его дочь Мерседес уточнила, что причиной смерти стала пневмония. Килмер также несколько лет боролся с раком горла.
Актер известен по таким фильмам, как «Топ Ган», «Настоящий гений», «Уиллоу», «Святой», «Схватка». Килмер также сменил Майкла Китона в фильме Джоэла Шумахера «Бэтмен III: Навсегда» 1995 года, получив смешанные отзывы за свой образ Темного рыцаря.
Затем его заменил Джордж Клуни в фильме 1997 года «Бэтмен и Робин», который стал печально известным провалом и едва не погубил франшизу.
После «Бэтмен III: Навсегда» New Line уговорила Килмера принять участие в ленте «Остров доктора Моро», где актер ссорился с Марлоном Брандо и с режиссером Джоном Франкенхаймером.
В 2021 году вышла документалка о жизни актера под названием «Вэл». Сын Килмера озвучил его в фильме, так как из‑за рака он уже не мог говорить. Последний раз Килмер появился на экране в ленте 2022 года «Топ Ган: Мэверик».