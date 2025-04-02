Два города и возвращение в «Коломенское»: Пикник «Афиши» объявил даты проведения

Пикник «Афиши» объявил даты и места проведения в 2025 году. Фестиваль вновь пройдет в двух городах — в Москве и Петербурге.
В Москве Пикник «Афиши» состоится 21 июня на легендарной площадке — в музее-заповеднике «Коломенское». Это место давно стало символом самого фестиваля. В Петербурге Пикник пройдет 9 августа на Елагином острове.
Гостей фестиваля ждут уникальные выступления музыкантов, премьерные треки, нестандартные арт-инсталляции и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией. Лайнап события пока не раскрывается.
Как и в прошлом году, организаторы подготовили пространства и культурные мероприятия для разных поколений, в том числе игровые зоны с подарками и полезной едой для детей.
Билеты по специальной цене early bird уже доступны к продаже по ссылке. Всю актуальную информацию про Пикник «Афиши» можно также найти в соцсетях: в телеграме и во «ВКонтакте».