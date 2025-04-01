Lionsgate: Киану Ривз вернется к главной роли в «Джоне Уике-5»

Киану Ривз вернется к роли Джона Уика в пятой части франшизы, объявила компания Lionsgate на CinemaCon, передает Variety.
Ривз появится в образе знаменитого хитмена в спин-оффе «Балерина», а затем вернется на экран в полноценном продолжении серии. Проект объединит его с режиссером и продюсером саги Чадом Стахелски и продюсерами Бэзилом Иваником и Эрикой Ли. Подробности сюжета, состав актеров и сроки производства пока не разглашаются.
«Киану, Чад, Бэзил и Эрика не вернулись бы, если бы у них не было чего‑то по-настоящему феноменального и свежего, что они могли бы сказать об этих персонажах и этом мире», — заявил Фогельсон из Lionsgate.
«Так важно сделать эту историю правильной и дать истории Джона достойное продолжение. Очень здорово сделать первый шаг на этом пути», — добавили Иваник и Ли.
Продюсеры также готовят отдельный фильм о Кейне, слепом убийце из «Джона Уика-4». К его роли вернется Донни Йен. Он также выступит режиссером и исполнительным продюсером фильма, съемки которого начнутся в Гонконге в конце этого года.
Пятая часть «Джона Уика» продолжает серию, начавшуюся с фильма 2014 года. Он заработал 86,1 млн долларов в кинотеатрах, но стал хитом в домашнем прокате. Каждый следующей фильм франшизы превосходил предыдущий по кассовым сборам: в 2017 году «Джон Уик-2» собрал 174,3 млн долларов, в 2019-м «Джон Уик-3» поднялся до 328,3 млн долларов, а в 2023-м «Джон Уик-4» стал самым кассовым с 440 млн долларов.