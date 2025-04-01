«Помни, за что борешься»: Джеки Чан и Ральф Маккьо объединяются в трейлере «Каратэ-пацана: Легенд»

Действие «Легенд» разворачивается спустя три года после финального сезона «Кобры Кай». В фильме после семейной трагедии вундеркинд кунг-фу Ли Фонг (Бен Ван) вынужден покинуть свой дом в Пекине и переехать в Нью-Йорк к своей матери. Ли пытается отпустить свое прошлое, пытаясь влиться в коллектив своих новых одноклассников, но, хотя он не хочет драться, неприятности, кажется, находят его повсюду.