«Помни, за что борешься»: Джеки Чан и Ральф Маккьо объединяются в трейлере «Каратэ-пацана: Легенд»

Компания Sony выпустила новый трейлер фильма «Каратэ-пацан: Легенды». Премьера ленты состоится 30 мая 2025 года.
В картине в роли Дэнни ЛаРуссо из оригинального фильма 1984 года и сериала «Кобра Кай» выступает Ральф Маккьо, а в роли мистера Хана из перезагрузки 2010 года — Джеки Чан.
Действие «Легенд» разворачивается спустя три года после финального сезона «Кобры Кай». В фильме после семейной трагедии вундеркинд кунг-фу Ли Фонг (Бен Ван) вынужден покинуть свой дом в Пекине и переехать в Нью-Йорк к своей матери. Ли пытается отпустить свое прошлое, пытаясь влиться в коллектив своих новых одноклассников, но, хотя он не хочет драться, неприятности, кажется, находят его повсюду.
Когда новому другу нужна его помощь, Ли участвует в соревнованиях по карате, но одних его навыков недостаточно. Учитель кунг-фу Ли мистер Хан (Джеки Чан) обращается за помощью к настоящему каратисту Дэниелу ЛаРуссо (Ральф Маккьо), и Ли учится новому способу борьбы, объединяя два стиля в один, чтобы устроить настоящий поединок.
Фильм Columbia Pictures снят Джонатаном Энтуистлом («Конец ***го мира») по сценарию Роба Либера. Продюсером выступила Карен Розенфельт, а исполнительными продюсерами — Дженни Хинки и Маккьо.
Помимо Вана, Чана и Маккьо, в актерский состав вошли Джошуа Джексон, Сэди Стэнли, Вэнь Минна и Арамис Найт.
В трейлере Дэниел ЛаРуссо говорит Ли Фонгу: «Помни, за что ты борешься. Когда ты поймешь это, ты будешь готов».