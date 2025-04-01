«Декстер: Первородный грех» продлили на второй сезон

Paramount+ продлил сериал «Декстер: Первородный грех» на второй сезон, пишет Variety.
Первая часть приквела нашумевшего шоу стартовала в декабре 2024 года и завершилась 14 февраля.
Действие «Первородного греха» происходит в Майами в 1991 году. На экране Декстер проходит путь от студента, который уже не может контролировать свои кровожадные позывы, до мстительного серийного убийцы, умеющего управлять своей внутренней тьмой.
Главную роль в проекте исполнил Патрик Гибсон. Его внутренний голос озвучил Майкл С.Холл, сыгравший Декстера в оригинальном сериале. В актерский состав также вошли Молли Браун, Кристина Милиан, Кристиан Слейтер, Джеймс Мартинес, Алекс Симидзу, Рено Уилсон, специально приглашенная звезда Сара Мишель Геллар и Патрик Демпси.
Сейчас Paramount+ работает еще над одним шоу по этой вселенной — «Декстер: Воскрешение». Помимо Майкла С.Холла, который вернется к главной роли, в сериале появятся Ума Турман, Питер Динклейдж, Нтаре Гума Мбахо Мвине, Джон Литгоу и Джимми Смитс.