Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в начале 2026 года

Полнометражное продолжение хитового сериала о хоррор-панк-группе «Король и шут» появится в кинотеатрах в начале 2026 года. Об этом рассказал «Кинопоиск» со ссылкой на компанию «НМГ Кинопрокат».
Ранее премьера картины была намечена на весну 2025 года, а ее рабочим названием было «Как в старой сказке». Бюджет проекта составил 400 млн рублей. Ожидается, что к своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Илья Хвостиков, а режиссерское кресло вновь займет Рустам Мосафир.
В фильме на сказочный мир из песен «Короля и шута» надвигается угроза в лице некроманта, воскрешающего мертвецов. Чтобы спасти родных и друзей, лидер группы Горшок выкрадывает из реального мира коллегу Андрея Князева. Вместе герои сразятся с темными магами и нечистью, а попутно попытаются возродить былую дружбу.
Сериал «Король и Шут» вышел в 2023 году и занял первое место по просмотрам на «Кинопоиске». Вдова покойного вокалиста группы Михаила Горшенева Ольга Горшенева раскритиковала проект, заявив, что образ Горшка «не соответствует действительности». Она посоветовала режиссеру Мосафиру «нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей».