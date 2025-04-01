Фильм «Король и Шут. Навсегда» выйдет в начале 2026 года

Ранее премьера картины была намечена на весну 2025 года, а ее рабочим названием было «Как в старой сказке». Бюджет проекта составил 400 млн рублей. Ожидается, что к своим ролям вернутся Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и Илья Хвостиков, а режиссерское кресло вновь займет Рустам Мосафир.