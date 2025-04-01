На уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, завели уголовное дело

По версии ведомства, в ночь на 30 марта художник, «действуя из хулиганских побуждений», выбросил кота с четвертого этажа, причинив питомцу увечья. Свой поступок он снял на телефон, а запись выложил в своем телеграм-канале (сейчас она удалена). После этого москвич опубликовал новое видео с котом, на котором у него видна окровавленная шерсть.