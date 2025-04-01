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На уличного художника Namer, выбросившего кота с четвертого этажа, завели уголовное дело

Сегодня в 15:43
Фото: t.me/oksinbox

На участника творческого объединения A.D.E.D. Ивана Namer завели уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

По версии ведомства, в ночь на 30 марта художник, «действуя из хулиганских побуждений», выбросил кота с четвертого этажа, причинив питомцу увечья. Свой поступок он снял на телефон, а запись выложил в своем телеграм-канале (сейчас она удалена). После этого москвич опубликовал новое видео с котом, на котором у него видна окровавленная шерсть.

Дело в отношении Namer возбудили по части 2 статьи 245 УК. Она предполагает штраф до 300 тыс. рублей, до двух лет исправительных работ, до пяти лет принудительных работ или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

После падения кота забрали у художника и отвезли в больницу. Там у питомца заподозрили внутреннее кровотечение и разрыв внутренних органов.

Namer заявил, что выбросил кота, поскольку был расстроен после просмотра футбольного матча, а питомец залез к нему в комнату за крошками от круассанов. По словам художника, он «очень устал» от кота, который «очень много денег сжирает», и за ним приходится убирать лоток.

В A.D.E.D. назвали выходку Namer «обострением его психологического недуга». «Сейчас держим руку и чем можем помогаем здоровью кота и занимаемся Ваниным здоровьем параллельно», — говорится в соцсетях объединения.

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