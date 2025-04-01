«К себе нежно» Ольги Примаченко возглавила Всероссийский книжный рейтинг 2024 года

Российский книжный союз, а также сеть «Читай-город — Буквоед», Ozon, «Литрес» и MyBook представили Всероссийский книжный рейтинг (ВКР) за 2024 год. В него вошли 50 самых популярных книг за период с 1 января по 31 декабря 2024-го.