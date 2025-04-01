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«К себе нежно» Ольги Примаченко возглавила Всероссийский книжный рейтинг 2024 года

Сегодня в 15:11
Фото: Kévin et Laurianne Langlais/Unsplash

Российский книжный союз, а также сеть «Читай-город — Буквоед», Ozon, «Литрес» и MyBook представили Всероссийский книжный рейтинг (ВКР) за 2024 год. В него вошли 50 самых популярных книг за период с 1 января по 31 декабря 2024-го.

Главным бестселлером прошлого года стала работа «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко. На втором месте оказался «Мой театр. Книга 1» Николая Цискаридзе.

На третьей позиции расположилась «Восхитительная ведьма. Книга первая» Анны Джейн, на четвертой — «Дом, в котором…» Мариам Петросян, а на пятой — «Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих» Джеймса Клира.

В топ-10 попали «Твое сердце будет разбито» Анны Джейн, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Сказать жизни „Да!“: психолог в концлагере» Виктора Франкла, «Благословение небожителей. Том 6» Мосян Тунсю и «Железное пламя» Ребекки Яррос.

В общий список также включили «Дюну» Фрэнка Герберта (20-е место), «Легкий способ бросить курить» Аллена Карра (40-е место) и «Несвятые святые и другие рассказы» архимандрита Тихона (50-е место).

Как отмечают составители рейтинга, доля художественной литературы в топ-50 популярных книг выросла до 48%. В 2022-м она составляла 58%, но год спустя снизилась до 32%. Количество нон-фикшна составило 46%, а детской литературы — 6%.

Рейтинг также показал рост популярности российских авторов: число их работ выросло в рейтинге с 30% в 2023 году до 44% в 2024-м. 30% списка составили книги, помогающие в осмыслении себя и окружающего мира. В их числе — бестселлеры Ольги Примаченко, архимандрита Тихона (Шевкунова), Гэнки Кавамуры и Джона Стрелеки.

Авторы списка также рассказали о падении спроса на комиксы и мангу. В 2023 году их доля в главной двадцатке художественных произведений составляла 25%, а в прошлом году — всего 5%. Лидером рейтинга в аудиокнигах стала работа Татьяны Мужицкой «Роман с самим собой».

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