Песня башкирской группы Ay Yola попала на седьмую строчку чарта Shazam

Песня «Homay» башкирской фолк-группы Ay Yola достигла седьмой сточки глобального чарта Shazam. Она обошла в рейтинге хит Леди Гаги «Abracadabra», который расположился на девятом месте.
На первой строчке ― «Anxiety» американской рэперки Doechii. Изначально песня была выпущена в 2019 году, но недавно развирусилась в соцсетях, и в марте вышла ее новая версия. В топ-3 также вошли песня «Messy» британской певицы Лолы Янг, тоже ставшая популярной в тиктоке, и фит Леди Гаги и Бруно Марса «Die with a Smile».
Группа Ay Yola дебютировала в 2025 году. Она состоит из трех участников: это Адель Шайхитдинова, ее отец Руслан Шайхитдинов (диджей Север) и Ринат Рамазанов — заслуженный артист Башкортостана и основатель этно-рок-группы «Аргымак».
В своей музыке группа сочетает традиционные башкирские инструменты (курай, кубыз, домбра) с электроникой, а в текстах переосмысляется фольклор.
«Homay», ставшая международным хитом, посвящена волшебной птице Хумай, одной из ключевых героинь башкирского эпоса «Урал-батыр». Песня исполняется на башкирском языке.
После успеха «Homay» ее стали сравнивать с другим тюркским хитом ― песней «Пыяла» от «Аигел». Вокалистка Ay Yola Адель Шайхитдинова так комментировала эту ситуацию «Афише Daily»: «Я в восторге от реакции аудитории, мы нашли поддержку во всем мире! На мой взгляд, „Пыяла“ — совершенно другая история и иной жанр. Но у каждого свое мнение по этому поводу, и это нормально».