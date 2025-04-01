Песня башкирской группы Ay Yola попала на седьмую строчку чарта Shazam

На первой строчке ― «Anxiety» американской рэперки Doechii. Изначально песня была выпущена в 2019 году, но недавно развирусилась в соцсетях, и в марте вышла ее новая версия. В топ-3 также вошли песня «Messy» британской певицы Лолы Янг, тоже ставшая популярной в тиктоке, и фит Леди Гаги и Бруно Марса «Die with a Smile».