За год число миллиардеров увеличилось на 9%, а состояние богатейших россиян стало рекордным

Forbes опубликовал свой 39-й ежегодный глобальный список миллиардеров. За последний год число людей с миллиардным состоянием увеличилось на 247 и достигло 3028 (и это несмотря на глобальную нестабильность и геополитические риски для богатейших людей).
Россия занимает пятое место в мире по числу миллиардеров ― 140. Ее обгоняют США (902 миллиардера), Китай (450), Индия (205) и Германия (171).
15 россиян с состоянием более миллиарда впервые попали в рейтинг Forbes (по числу новичков РФ тоже пятая). Среди них Татьяна Володина ― владелица группы «Алькор и Ко», которая управляет сетью магазинов «Лэтуаль» и «Подружка». Володина стала пятой женщиной-миллиардером в РФ.
Общее состояние российских миллиардеров достигло рекордных 625,5 млрд долларов. Это даже больше, чем в 2021 году, до начала военных действий на Украине и последовавших за ними санкций. Самый богатый россиянин — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием 28,7 млрд долларов.
Уроженец России Павел Дуров — основатель мессенджера Telegram — представляет в рейтинге ОАЭ. Его состояние увеличилось с 2018 года в 10 раз и сейчас оценивается в 17,1 млрд долларов.
На первой строчке рейтинга продолжает оставаться Илон Маск с состоянием в 342 млрд. В топ-5 также попали Марк Цукерберг (216 млрд), Джефф Безос (215 млрд), Ларри Эллисон (192 млрд) и Бернар Арно (178 млрд).
Лишь 13% миллиардеров в мире — женщины. Самая богатая из них — наследница Walmart Элис Уолтон с состоянием 101 млрд (15-е место). Девять из десяти богатейших женщин мира унаследовали бизнес.