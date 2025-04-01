За год число миллиардеров увеличилось на 9%, а состояние богатейших россиян стало рекордным

Общее состояние российских миллиардеров достигло рекордных 625,5 млрд долларов. Это даже больше, чем в 2021 году, до начала военных действий на Украине и последовавших за ними санкций. Самый богатый россиянин — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с состоянием 28,7 млрд долларов.