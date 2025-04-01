A24 показала дебютный трейлер «Верни ее из мертвых»

Компания A24 представила дебютный трейлер хоррора «Верни ее из мертвых» братьев Филиппу. Премьера новой картины создателей хита «Два, три, демон, приди!» состоится 30 мая.
Фильм рассказывает о женщине, которая пытается воскресить своего умершего ребенка в телах детей, которых она усыновляет.
Главные роли в проекте исполнили Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона»), Билли Барратт («Ответственный ребенок»), Сора Вонг и Джона Рен Филлипс («Человеческая ошибка»).
Продюсерами выступили Саманта Дженнингс и Кристина Кейтон. Дэнни Филиппу написал сценарий в соавторстве с Биллом Хинцманом. Съемки «Верни ее из мертвых» проходили на родине братьев — в Австралии.
«Два, три, демон, приди!» вышел в 2023-м и стал одним из самых кассовых релизов A24, заработав 92 млн долларов по всему миру.