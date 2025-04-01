Tinder запустил ИИ-игру для привлечения зумеров

В игре используются модели OpenAI GPT-4 для имитации утрированных ситуаций знакомства, например путаницы на выдаче багажа в аэропорту. Игроки взаимодействуют с чат-ботом и зарабатывают очки в зависимости от своих ответов. Каждая сессия ограничена тремя минутами, и пользователям разрешено не более пяти игр в день.