Tinder запустил ИИ-игру для привлечения зумеров

Приложение для знакомств Tinder представило ИИ-игру The Game Game для пользователей iOS в США, сообщил Bloomberg.
Функция, доступная в течение ограниченного времени, позволяет пользователям разыгрывать романтические комедийные сценарии с чат-ботами.
В игре используются модели OpenAI GPT-4 для имитации утрированных ситуаций знакомства, например путаницы на выдаче багажа в аэропорту. Игроки взаимодействуют с чат-ботом и зарабатывают очки в зависимости от своих ответов. Каждая сессия ограничена тремя минутами, и пользователям разрешено не более пяти игр в день.
В Tinder отметили, что The Game Game — это эксперимент, который не призван заменить человеческое общение. Для того чтобы беседы оставались уместными и соответствовали правилам сообщества, были приняты меры предосторожности, включая технологию модерации OpenAI.
Вице-президент Tinder по продуктам и доходам Хиллари Пейн заявила, что цель игры — дать пользователям возможность попрактиковаться в общении и обрести уверенность в себе. По отзывам пользователей будет решено, будет ли эта функция интегрирована в приложение на постоянной основе.
Эта инициатива соответствует стратегии Tinder по привлечению пользователей поколения Z, которые составляют около половины пользовательской базы. Компания столкнулась с трудностями, пытаясь обратить вспять падение числа подписчиков с 2023 года. Она прогнозирует возобновление роста доходов бренда к 2027 году.