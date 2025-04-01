Мерил Стрип может озвучить Аслана в экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг

Мерил Стрип ведет переговоры о том, чтобы присоединиться к новой экранизации «Хроник Нарнии» Греты Гервиг. Об этом сообщает Here’s Nexus Point News.
Актриса может сыграть Аслана, который будет женского пола, в фильме «Нарния: Племянник чародея». Производство фильма планируется начать в конце лета. Кинотеатральный релиз планируется 26 ноября, в День благодарения, в 2026 году.
Фильм Греты Гервиг хронологически будет занимать первое место в серии. «Племянник чародея» рассказывает о происхождении Нарнии, а в центре сюжета находятся Дигори Кирк и Полли Пламмер, которые открывают для себя волшебный мир благодаря магии дяди Дигори.
На роль Дигори сейчас рассматривается Дэниел Крейг. В романе также появляется Белая Колдунья под именем Джадис, что в переводе с персидского означает «ведьма». На эту роль претендует Charli XCX.