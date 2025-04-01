Начались съемки третьего сезона «Дома Дракона»

Стартовали съемки третьего сезона фэнтезийного сериала «Дом Дракона». Об этом в соцсети X объявили создатели шоу.
По словам главы драматического отдела HBO Франчески Орси, третий сезон начнется с Битвы при Глотке — одного из самых масштабных сражений в мире «Игры престолов», которое должно поразить зрителей.
Как сообщает Variety, к касту сериала присоединились два новых актера. Томми Флэнаган («Гладиатор») сыграет сэра Родерика Дастина, Дэн Фоглер («Фантастические твари») ― сэра Торрена Мандерли. Ранее стало известно, что в актерский состав вошел Джеймс Нортон. Он воплотит на экране лорда Ормунда Хайтауэра.
HBO также подтвердил, что третий сезон будет состоять из восьми эпизодов, как и второй (в первом их было десять).
«Дом Дракона» основан на книге Джорджа Р.Р.Мартина «Пламя и кровь». Она рассказывает о гражданской войне Таргариенов, которая произошла в Вестеросе примерно за 200 лет до событий «Игры престолов».
Мартин создал сериал в соавторстве с Райаном Кондалом. Вместе с ними исполнительными продюсерами выступили Сара Хесс, Алан Тейлор, Мелисса Бернстайн, Кевин де ла Ной, Лони Перистер и Винс Джерардис.