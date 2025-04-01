Сеть ресторанов Hooters подала заявление о банкротстве

В настоящее время компания напрямую владеет и управляет 151 рестораном, а еще 154 ресторана работают по франшизе, в основном в США. Компания заявила, что ее рестораны, предлагающие классическую американскую кухню, останутся открытыми во время процесса и будут работать «в обычном режиме».