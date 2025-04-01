Сеть ресторанов Hooters подала заявление о банкротстве

Компания Hooters of America подала заявление о банкротстве в Техасе. Она попытается справиться с долгами с помощью продажи всех принадлежащих ей ресторанов группе, за которой стоят ее основатели, пишет Би-би-си.
В настоящее время компания напрямую владеет и управляет 151 рестораном, а еще 154 ресторана работают по франшизе, в основном в США. Компания заявила, что ее рестораны, предлагающие классическую американскую кухню, останутся открытыми во время процесса и будут работать «в обычном режиме».
Как и многие другие сети ресторанов повседневного питания, Hooters в последние годы испытывает трудности, поскольку сталкивается с ростом расходов и заработной платы, а также с тем, что клиенты стали меньше тратить.
«Наши знаменитые рестораны Hooters останутся. Сегодняшнее объявление знаменует собой важную веху в наших усилиях по укреплению финансового фундамента Hooters», — заявил Сал Мелилли, исполнительный директор Hooters of America.
Компания сообщила, что планирует продать все свои корпоративные рестораны группе из двух существующих франчайзи Hooters, которые управляют 14 самыми популярными заведениями Hooters в районе Тампы (Флорида) и Чикаго (Иллинойс). В группу входят некоторые из основателей сети, которые пообещали вернуть компанию «к истокам» и сделать ее более ориентированной на семейный формат.
Hooters не раскрыла стоимость планируемой сделки. Она должна быть одобрена судьей по делам о банкротстве в США. Компания отметила, что план восстановления будет завершен в течение следующих четырех месяцев.
Hooters была основана в 1983 году и с тех пор стала известна своим обслуживающим персоналом, который в основном состоит из молодых женщин, известных как Hooters girls. Облегающие наряды, в которых ходят официантки, стали центральным элементом имиджа сети.
О предстоящем банкротстве сети впервые стало известно в феврале. Как отмечает Bloomberg, финансовые трудности компании могут также осложняться критикой заведений со стороны феминисток. Они осуждают политику ресторанов, сотрудницы которых обязаны работать в экстремально коротких шортах и обтягивающих топах.