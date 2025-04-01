«Если вы не читали книги, я не виноват»: Джейсон Момоа вернется в «Дюну-3»

Джейсон Момоа подтвердил, что вернется в «Дюну-3», несмотря на то что его персонаж Дункан Айдахо погиб в первом фильме, защищая Пола Атрейдеса и его мать Леди Джессику. Об этом он рассказал во время шоу «Today».
«Если вы не читали книги, я не виноват, верно? Поэтому да, я вернусь в третьем фильме. Вы слышали это первыми», — сказал актер, подчеркивая, что оказался в ситуации, схожей с той, которая произошла при съемках «Игры престолов».
Осторожно, спойлеры!
Третья часть станет адаптацией романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» 1969 года. В нем Дункана Айдахо клонируют и возвращают к жизни в виде искусственно созданного человека по имени Хейт, который достается Полу в качестве подарка.
Клону поручили убить Пола. Однако покушение на Императора возвращает ему память Дункана.