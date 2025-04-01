«Если вы не читали книги, я не виноват»: Джейсон Момоа вернется в «Дюну-3»

Джейсон Момоа подтвердил, что вернется в «Дюну-3», несмотря на то что его персонаж Дункан Айдахо погиб в первом фильме, защищая Пола Атрейдеса и его мать Леди Джессику. Об этом он рассказал во время шоу «Today».