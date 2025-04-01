Сидни Суини может сыграть в адаптации аниме «Гандам»

Режиссером и сценаристом боевика выступит шоураннер «Sweet Tooth: Мальчика с оленьими рогами» Джим Микл. Он также станет продюсером проекта вместе с Линдой Моран из их компании Nightshade. Подробности о сюжете и персонажах пока держатся в секрете.