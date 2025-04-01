Сидни Суини может сыграть в адаптации аниме «Гандам»

Звезда «Эйфории» Сидни Суини ведет финальные переговоры об участии в фильме «Гандам» по мотивам популярной аниме-франшизы, пишет Variety.
Режиссером и сценаристом боевика выступит шоураннер «Sweet Tooth: Мальчика с оленьими рогами» Джим Микл. Он также станет продюсером проекта вместе с Линдой Моран из их компании Nightshade. Подробности о сюжете и персонажах пока держатся в секрете.
Японская научно-фантастическая медиафраншиза «Gundam» впервые появилась в 1979 году в виде телесериала Есиюки Томино «Mobile Suit Gundam». Популярность серии росла на протяжении 1980-х годов благодаря широкому спектру адаптаций в анимационных фильмах, романах, манге, игрушках, моделях и видеоиграх.
Действие оригинального сериала происходит в далеком будущем, в так называемом Вселенском веке, когда человеческие колонии в космосе борются за независимость от Земли. Сражения ведутся в основном с помощью гигантских роботов, называемых Мобильными воинами.
Legendary впервые анонсировала фильм «Гандам» в 2021 году. Тогда режиссером проекта должен был стать Джордан Фогт-Робертс («Конг: Остров черепа»).
В конце марта стало известно, что звезда «Эйфории» Суини сыграет главную роль в триллере «Я притворялась пропавшей девочкой». В основу проекта ляжет рассказ Джо Коте, опубликованный на реддите. В нем преступница выдала себя за пропавшую девушку, чтобы ограбить ее семью, но вскоре поняла, что совершила ужасную ошибку.