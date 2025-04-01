Еще один российский регион ввел выплаты для беременных школьниц

Школьницы Кемеровской области получат по 100 тыс. рублей, если забеременеют. Об этом говорится в постановлении правительства области.
Мера доступна также учащимся средних профессиональных учебных заведений и вузов. Для получения выплаты нужно встать на учет по беременности. Срок беременности при этом должен составлять 22 недели и более.
За несовершеннолетних вправе получить деньги их законные представители на основании доверенности.
Председательница думского комитета по защите семьи Нина Останина призывала не подталкивать школьниц к беременности и родам. Она считает, что такая мера — «вынужденная, исключительная» и ни в коем случае «не мотивирующая и поощрительная».