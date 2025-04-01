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Paramount перенес релиз фильма Кендрика Ламара на 2026 год

Сегодня в 11:22
Фото: pgLang

Paramount перенес премьеру дебютного фильма Кендрика Ламара на 20 марта 2026 года. Об этом сообщает Variety.

Премьера ленты «Whitney Springs» состоится в один день с сиквелом религиозной драмы «Можно только представить» с Деннисом Куэйдом.

Синопсис ленты гласит: «Чернокожий мужчина, который проходит стажировку на должности реконструктора в историческом музее, узнает, что предки его белой девушки когда‑то владели его семьей».

В фильме снимаются Хлоя Ист и Селеста Октавия. Остальной актерский состав не называется. Продюсированием проекта Ламар занимается с руководителем лейбла Top Dawg Entertainment Дейвом Фри, а также создателями «Южного парка» Треем Паркером и Мэттом Стоуном.

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