Марк Цукерберг купил футболку Джесси Айзенберга из «Социальной сети»

Ведущий Самир узнал логотип школы и спросил, не та ли это футболка из фильма: «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но на вас сейчас футболка, которая была на Джесси Айзенберге в фильме „Социальная сеть“, когда Эдуардо приезжает в дом в Пало-Альто».