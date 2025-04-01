Марк Цукерберг купил футболку Джесси Айзенберга из «Социальной сети»

Марк Цукерберг купил на аукционе футболку, которую носил Джесси Айзенберг в фильме «Социальная сеть».
Бизнесмен пришел на «Шоу Колина и Самира» в футболке Ardsley High School — государственной средней школы, в которой основатель Facebook* недолго учился.
Ведущий Самир узнал логотип школы и спросил, не та ли это футболка из фильма: «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но на вас сейчас футболка, которая была на Джесси Айзенберге в фильме „Социальная сеть“, когда Эдуардо приезжает в дом в Пало-Альто».
«Да, это правда, — ответил Цукерберг. Один из моих друзей увидел ее на аукционе и сказал: „Ты должен это купить“. И я сказал: „Хорошо, да, конечно, давай купим“».
Бизнесмен отметил, что это не реплика, а именно та самая футболка, которую носил Айзенберг. Цукерберг приобрел ее за 4095 долларов. «Ну, теперь это моя футболка», — добавил он.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.