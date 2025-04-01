Hermès отказался от бутика в ТЦ «Времена года». В Москве у модного дома осталось лишь одно помещение

В бухгалтерской отчетности также сказано, что в прошлом году французский модный дом отказался от офисных площадей в Москве. Речь идет о 289 квадратных метрах в бизнес-центре в Нижнем Кисельном переулке, рядом с метро «Трубная». Здесь ставка аренды, вероятно, была в районе 40 тыс. рублей за квадратный метр в год.