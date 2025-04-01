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Hermès отказался от бутика в ТЦ «Времена года». В Москве у модного дома осталось лишь одно помещение

Сегодня в 08:15
Фото: picture alliance/Getty Images

Hermès, чьи бутики приостановили работу в России три года назад, не продлил договор аренды с люксовым торговым центром «Времена года». Об этом сообщает РБК, изучивший бухгалтерскую отчетность за 2024 год компании «Эрмес рус» ― российской «дочки» французского модного дома.

Бутик Hermès в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте занимал площадь 450 квадратных метров и работал с 2020 года. По оценке собеседника РБК на рынке торговой недвижимости, ставка аренды по этому помещению могла составлять от 15 тыс. рублей за «квадрат» в месяц.

В бухгалтерской отчетности также сказано, что в прошлом году французский модный дом отказался от офисных площадей в Москве. Речь идет о 289 квадратных метрах в бизнес-центре в Нижнем Кисельном переулке, рядом с метро «Трубная». Здесь ставка аренды, вероятно, была в районе 40 тыс. рублей за квадратный метр в год.

В апреле 2024-го стало известно, что Hermès также окончательно закрыл магазин в ГУМе, который работал с 2007 года и постепенно расширялся. На момент расторжения договора он занимал около 1,3 тыс. квадратных метров. Сейчас эти площади арендует российский бренд одежды 12 Storeez.

В Москве Hermès сохранил лишь бутик в Столешниковом переулке: договор аренды по нему будет действовать до конца ноября 2026 года. Здесь бренд занимает 671 квадратный метр, из которых 572 «квадрата» приходятся на торговые площади.

В Петербурге компания продолжает снимать помещение площадью 501 квадратный метр на Невском проспекте. Соглашение между сторонами будет действовать до июня 2026-го.

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