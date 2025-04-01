Третий мультфильм о Майлсе Моралесе выйдет 4 июня 2027 года

«Мы знаем, как важна эта франшиза для многих людей вокруг нас. Мы просто не могли отбросить ее назад. Поэтому мы решили, что нам нужно потратить время, чтобы убедиться, что все получилось как надо», — заявила команда продюсеров Фила Лорда и сорежиссеров Боба Персикетти и Джастина К.Томпсона.