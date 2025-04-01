Третий мультфильм о Майлсе Моралесе выйдет 4 июня 2027 года

Третий мультфильм о Майлсе Моралесе под названием «Человек-паук: За пределами вселенных» выйдет в кинотеатрах 4 июня 2027 года. Об этом сообщает Variety.
«Мы знаем, как важна эта франшиза для многих людей вокруг нас. Мы просто не могли отбросить ее назад. Поэтому мы решили, что нам нужно потратить время, чтобы убедиться, что все получилось как надо», — заявила команда продюсеров Фила Лорда и сорежиссеров Боба Персикетти и Джастина К.Томпсона.
Изначально третий мультфильм о Моралесе должен был выйти 29 марта 2024 года. Sony начала разрабатывать «Паутину вселенных» еще до премьеры первого фильма в 2018 году и со временем решила разделить ее на две ленты.
Во втором мультфильме Майлс Моралес вместе с Гвен Стейси попадает в Мультивселенную, где сталкивается с отрядом Пауков, которым поручено защищать само ее существование. Они вступают в конфликт из‑за разных подходов к спасению вселенной, когда появляется новый злодей по имени Пятно.
В конце фильма Майлс сбегает из штаба отряда Пауков и оказывается не в своей вселенной, в ней нет Человека-паука, отец Майлса мертв, а дядя Аарон все еще жив. Лента заканчивается на клиффхэнгере: Майлс оказывается в плену у своей злой версии, а его друзья готовятся к спасательной миссии.
«Паутина вселенных» стала одним из самых кассовых фильмов со сборами в 690 млн долларов. Оригинальная лента «Через вселенные» собрала 384 млн долларов по всему миру и получила премию «Оскар» за лучший анимационный фильм.