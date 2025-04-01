Сэм Мендес выпустит все четыре фильма о The Beatles в апреле 2028 года

Мендес назвал релиз сразу четырех картин первым эпизодом бинджвотчингаБинджвотчинг — сленговое выражение, означающее просмотр нескольких фильмов или эпизодов сериала за один раз или за короткий промежуток времени. в кино. Он также подтвердил уже известный актерский состав: роль Пола Маккартни исполнит Пол Мескаль, Джона Леннона ― Харрис Дикинсон, Джорджа Харрисона ― Джозеф Куинн, Ринго Старра ― Барри Кеоган.