Сэм Мендес выпустит все четыре фильма о The Beatles в апреле 2028 года

Все четыре фильма об участниках The Beatles выйдут в апреле 2028 года. Об этом их режиссер Сэм Мендес рассказал на презентации Sony на CinemaCon.
Мендес назвал релиз сразу четырех картин первым эпизодом бинджвотчингаБинджвотчинг — сленговое выражение, означающее просмотр нескольких фильмов или эпизодов сериала за один раз или за короткий промежуток времени. в кино. Он также подтвердил уже известный актерский состав: роль Пола Маккартни исполнит Пол Мескаль, Джона Леннона ― Харрис Дикинсон, Джорджа Харрисона ― Джозеф Куинн, Ринго Старра ― Барри Кеоган.
Режиссер не стал уточнять, в каком порядке будут выходить фильмы. Он отметил, что на съемки всех четырех частей уйдет больше года.
Мендес назвал The Beatles, «возможно, самой значимой группой всех времен». По его мнению, ливерпульская четверка «изменила культуру и останется с нами на всю жизнь».
Режиссер признался, что пытался снять о них фильм, но понял, что «эта история слишком велика для одного фильма». Формат сериала тоже оказался неподходящим.
«Должен был быть способ рассказать эту эпическую историю для нового поколения <…> Я могу вас заверить, что в ней еще есть что исследовать, и, кажется, мы нашли, как это сделать», ― сказал Менедес.
О планах Сэма Мендеса снять тетралогию о ливерпульской четверке стало известно в феврале 2024 года. Сперва планировалось, что фильмы выйдут в 2027 году. Позже режиссер говорил, что намерен работать над картинами до середины 2028 года.