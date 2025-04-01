Продолжение «Волшебников из Вэйверли Плэйс» продлили на второй сезон

«Я ошеломлен любовью к сериалу и готов продолжать радовать новое поколение поклонников „Волшебников“ еще большим количеством магии Руссо, продолжая при этом тепло обнимать поклонников оригинального сериала! Во втором сезоне нас ждет много сюрпризов», — сказал исполнительный продюсер и звезда сериала Дэвид Генри.