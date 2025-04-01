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Продолжение «Волшебников из Вэйверли Плэйс» продлили на второй сезон

Сегодня в 07:03
Фото: Disney

Disney продлил на второй сезон сериал «Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс» («Wizards Beyond Waverly Place»). Об этом сообщает Deadline.

Новость появилась через месяц после финала первого сезона. Съемки продолжения начнутся в апреле в Лос-Анджелесе.

«Я ошеломлен любовью к сериалу и готов продолжать радовать новое поколение поклонников „Волшебников“ еще большим количеством магии Руссо, продолжая при этом тепло обнимать поклонников оригинального сериала! Во втором сезоне нас ждет много сюрпризов», — сказал исполнительный продюсер и звезда сериала Дэвид Генри.

«Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс» рассказывают о повзрослевшем Джастине Руссо, который решил вести обычную смертную жизнь вместе со своей семьей — с женой Джадой и двумя сыновьями Романом и Майло.

Когда сестра Джастина Алекс приводит в его дом Билли в поисках помощи, Джастин понимает, что ему придется вспомнить о своих магических способностях, чтобы наставлять волшебника-стажера, одновременно выполняя свои повседневные обязанности и защищая будущее мира волшебников.

Помимо Генри, в сериале снимаются Дженис ЛиЭнн Браун, Алкайо Тил и Мими Джианопулос. Сценаристами проекта выступают Джед Элинофф и Скотт Томас, они же будут продюсерами.

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