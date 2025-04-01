«Человек-паук-4» с Томом Холландом получил официальное название

Четвертый «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли получил официальное название. Об этом сообщает Variety.
Грядущая лента о Питере Паркере теперь называется «Человек-паук: Новый день» («Spider-Man: Brand New Day»). Режиссер фильма — Дестин Креттон, съемки сиквела начнутся уже этим летом.
«Я знаю, что в конце „Нет пути домой“ мы оставили вас с огромным клиффхэнгером, так что „Человек-паук: Новый день“ — это новый старт. Это именно так. Это все, что я могу сказать», — отметил Холланд.
Предыдущая часть 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой» заканчивается тем, что Питер Паркер принимает трудное решение стереть свою личность из мира после неудачного заклинания Доктора Стрэнджа, которое нарушило пространственно-временной континуум.
Подробности сюжета четвертой части, которая выйдет на экраны 31 июля 2026 года, пока не раскрываются. «Я провожу время, исследуя следующий этап развития этого удивительного персонажа с командой самых невероятных художников в мире.
Мы все просто ежедневно занудствуем над костюмом, над тем, как замахнуться, как создать событие, эмоциональную историю и аттракцион, которого мы еще не видели», — сказал режиссер.
Зендая и Джейкоб Баталон, сыгравшие друзей Питера Паркера — Эм-Джей и Неда, — как ожидается, вернутся к работе над сиквелом. Ранее к актерскому составу присоединилась Сэди Синк.