«Человек-паук-4» с Томом Холландом получил официальное название

Сегодня / 06:15
Восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет 25 мая. Смотрим первый тизер
Сегодня / 10:42
Объявлены победители проекта «Малая форма»
Сегодня / 09:11
Еще один российский регион ввел выплаты для беременных школьниц
Сегодня / 08:38
Марк Цукерберг купил футболку Джесси Айзенберга из «Социальной сети»
Сегодня / 08:15
Hermès отказался от бутика в ТЦ «Времена года». В Москве у модного дома осталось лишь одно помещение
Сегодня / 07:28
Третий мультфильм о Майлсе Моралесе выйдет 4 июня 2027 года
Сегодня / 07:03
Продолжение «Волшебников из Вэйверли Плэйс» продлили на второй сезон
Сегодня / 07:01
Сэм Мендес выпустит все четыре фильма о The Beatles в апреле 2028 года
Вчера / 19:57
Кристин Милиоти присоединилась к Элизабет Олсен в «Семи сестрах»
Вчера / 18:23
В детских лагерях введут единую программу воспитания с уклоном на патриотизм и традиционные ценности
Вчера / 17:55
В iOS появился эмодзи с мешками под глазами
Вчера / 17:40
Майли Сайрус сняла клипы на «Prelude» и «Something Beautiful» из нового альбома
Вчера / 17:09
Доля пьющих россиян сократилась на 6% за последние 7 лет
Вчера / 16:50
Арбалет Чубакки из «Звездных войн» продали за 768 тыс. долларов
Вчера / 16:03
Оливер Стоун даст показания на слушаниях по делу об убийстве Джона Кеннеди
Вчера / 15:44
Томми Флэнаган сыграет в третьем сезоне «Дома дракона»
Вчера / 15:23
Создатели «Черного зеркала» раскрыли названия серий 7-го сезона в новом трейлере
Вчера / 15:20
«Переходный возраст» будут показывать в школах Великобритании
Вчера / 15:00
Звезда «Заклятия» Вега Фармига анонсировала дебютный альбом своей метал-группы The Yagas
Вчера / 14:08
Neuralink до конца года вживит пациенту чип, который должен вернуть ему зрение
Вчера / 13:55
Разработчик создал программу для удаления сгенерированных картинок в стиле Ghibli из ленты X
Вчера / 13:30
Зак Снайдер снимет фильм о борце UFC «Brawler»
Вчера / 13:11
Картину Жан-Мишеля Баскии продали за 14,5 млн долларов
Вчера / 12:50
«Вы соединяете мир»: аудитория Death Stranding превысила 20 млн игроков
Вчера / 12:34
Генпрокуратура РФ попросила снять запрет с «Талибана»*
Вчера / 11:40
Shaman не разрешили продавать алкоголь под брендом «Я русский», чтобы не оскорблять россиян
Вчера / 11:37
Концерт Бориса Гребенщикова* в Токио отменили из‑за состояния здоровья музыканта
Вчера / 11:30
Из «Белого лотоса» вырезали упоминание небинарной персоны после переизбрания Трампа

«Человек-паук-4» с Томом Холландом получил официальное название

Сегодня в 06:35
Фото: Marvel Studios

Четвертый «Человек-паук» с Томом Холландом в главной роли получил официальное название. Об этом сообщает Variety.

Грядущая лента о Питере Паркере теперь называется «Человек-паук: Новый день» («Spider-Man: Brand New Day»). Режиссер фильма — Дестин Креттон, съемки сиквела начнутся уже этим летом.

«Я знаю, что в конце „Нет пути домой“ мы оставили вас с огромным клиффхэнгером, так что „Человек-паук: Новый день“ — это новый старт. Это именно так. Это все, что я могу сказать», — отметил Холланд.

Предыдущая часть 2021 года «Человек-паук: Нет пути домой» заканчивается тем, что Питер Паркер принимает трудное решение стереть свою личность из мира после неудачного заклинания Доктора Стрэнджа, которое нарушило пространственно-временной континуум.

Подробности сюжета четвертой части, которая выйдет на экраны 31 июля 2026 года, пока не раскрываются. «Я провожу время, исследуя следующий этап развития этого удивительного персонажа с командой самых невероятных художников в мире.

Мы все просто ежедневно занудствуем над костюмом, над тем, как замахнуться, как создать событие, эмоциональную историю и аттракцион, которого мы еще не видели», — сказал режиссер.

Зендая и Джейкоб Баталон, сыгравшие друзей Питера Паркера — Эм-Джей и Неда, — как ожидается, вернутся к работе над сиквелом. Ранее к актерскому составу присоединилась Сэди Синк.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами