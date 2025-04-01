Восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет 25 мая. Смотрим первый тизер

Adult Swim опубликовал тизер восьмого сезона «Рика и Морти». Премьера продолжения космической комедии состоится 25 мая.
В ролике Рик и Морти отправляются в место с плетеными человечками, где натыкаются на группу сыщиков, разыскивающих пасхального кролика.
Синопсис восьмого сезона гласит: «Жизнь снова обрела смысл! Ждите приключений с Саммер, Джерри, Бет и другой Бет. Может быть, Баттер Бот получит новое задание? Что бы ни случилось, Рика и Морти нельзя долго держать в узде. Люди уже пытались!»
Рика Санчеса теперь озвучивает Иэн Кардони («Завершить историю»), а Морти Смита — Гарри Белден («Медики Чикаго»). Ранее персонажи разговаривали голосом одного из создателей шоу — Джастина Ройланда.
Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.