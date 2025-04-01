Восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет 25 мая. Смотрим первый тизер

Синопсис восьмого сезона гласит: «Жизнь снова обрела смысл! Ждите приключений с Саммер, Джерри, Бет и другой Бет. Может быть, Баттер Бот получит новое задание? Что бы ни случилось, Рика и Морти нельзя долго держать в узде. Люди уже пытались!»