Кристин Милиоти присоединилась к Элизабет Олсен в «Семи сестрах»

Variety отмечает, что Олсен и Милиоти обе снимались в проектах о супергероях: первая сыграла Алую Ведьму в киновселенной Marvel, вторая появилась в «Пингвине» из DC. Милиоти также известна ролями в «Палм-Спрингсе» и «Волке с Уолл-стрит», а также втором сезоне «Фарго» и новой части «Черного зеркала».