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Кристин Милиоти присоединилась к Элизабет Олсен в «Семи сестрах»

Вчера в 19:57
Фото: Robert Smith/Getty Images

Кристин Милиоти получила роль в сериале «Семь сестер», в который недавно утвердили Элизабет Олсен. В мае пройдут съемки пилотной серии, сообщает Variety.

По сюжету молодая мать (Элизабет Олсен) начинает слышать таинственный голос, который заставляет вспомнить ее большую семью старые секреты. Какая роль в этой истории досталась Милиоти, не раскрывается.

«Семь сестер» для телеканала FX снимает режиссер «Стальной хватки» Шон Деркин. Олсен воссоединится с ним спустя полтора десятилетия после отмеченного наградами дебюта постановщика «Марта Марси Мэй Марлен».

Variety отмечает, что Олсен и Милиоти обе снимались в проектах о супергероях: первая сыграла Алую Ведьму в киновселенной Marvel, вторая появилась в «Пингвине» из DC. Милиоти также известна ролями в «Палм-Спрингсе» и «Волке с Уолл-стрит», а также втором сезоне «Фарго» и новой части «Черного зеркала».

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