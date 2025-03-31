Кристин Милиоти присоединилась к Элизабет Олсен в «Семи сестрах»

Кристин Милиоти получила роль в сериале «Семь сестер», в который недавно утвердили Элизабет Олсен. В мае пройдут съемки пилотной серии, сообщает Variety.
По сюжету молодая мать (Элизабет Олсен) начинает слышать таинственный голос, который заставляет вспомнить ее большую семью старые секреты. Какая роль в этой истории досталась Милиоти, не раскрывается.
«Семь сестер» для телеканала FX снимает режиссер «Стальной хватки» Шон Деркин. Олсен воссоединится с ним спустя полтора десятилетия после отмеченного наградами дебюта постановщика «Марта Марси Мэй Марлен».
Variety отмечает, что Олсен и Милиоти обе снимались в проектах о супергероях: первая сыграла Алую Ведьму в киновселенной Marvel, вторая появилась в «Пингвине» из DC. Милиоти также известна ролями в «Палм-Спрингсе» и «Волке с Уолл-стрит», а также втором сезоне «Фарго» и новой части «Черного зеркала».