В детских лагерях введут единую программу воспитания с уклоном на патриотизм и традиционные ценности

Новый стандарт станет основой для всех детских лагерей в РФ. Из документа следует, что программа направлена «на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», включая патриотизм, гуманизм и «приоритет духовного над материальным», а также на развитие социальной ответственности и уважения к культурам народов РФ.