В детских лагерях введут единую программу воспитания с уклоном на патриотизм и традиционные ценности

Министерство просвещения РФ утвердило единую программу воспитательной работы в детских лагерях. Она вступает в силу с 1 апреля, сообщает ТАСС.
Новый стандарт станет основой для всех детских лагерей в РФ. Из документа следует, что программа направлена «на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей», включая патриотизм, гуманизм и «приоритет духовного над материальным», а также на развитие социальной ответственности и уважения к культурам народов РФ.
Минпросвещения обязало включить в воспитательные программы блоки «Мир», «Россия» и «Человек». Первый блок включает в себя исследовательские проекты и дискуссионные клубы, второй — поднятие флага РФ и занятия о героизме и мужестве, третий — спорт и профилактику травли.
Каждая смена будет начинаться с торжественной линейки, в расписании появятся тематические дни, связанные с государственными праздниками и памятными датами. Завершение смены будет сопровождаться церемонией закрытия и прощальным огоньком.
В 2024 году российских школьников стали отправлять в детские лагеря Северной Кореи. В лагерь «Сандовон» уехали около 250 детей.