В iOS появился эмодзи с мешками под глазами

Apple выпустила обновление iOS 18.4, в котором появилось эмодзи с уставшим лицом и мешками под глазами. Остальные изменения связаны с Apple Intelligence (AI), сообщает The Verge.
Вместе с релизом iOS 18.4 у пользователей появились восемь новых эмодзи: лицо с мешками под глазами (face with bags under eyes), отпечаток пальца (fingerprint), дерево без листьев (leafless tree), корнеплод (root vegetable), арфа (harp), лопата (shovel), клякса (splatter) и флаг острова Сарк в Ла-Манше. Впервые новые эмодзи Apple анонсировала в мае 2024 года.
Apple добавила функцию приоритетных уведомлений. Сообщения, которые AI определит как важные и «требующие немедленного внимания», будут отображаться в верхней части списка уведомлений на главном экране.
AI стал работать на нескольких языках — французском, немецком, итальянском, португальском (для Бразилии), испанском, японском, корейском и упрощенном китайском, а также локализованном английском (для Сингапура и Индии). На русском языке ИИ от Apple не работает.
В марте Apple призвала 1,4 млрд пользователей iPhone по всему миру как можно скорее установить промежуточное обновление iOS. Специалисты обнаружили серьезную уязвимость, которой пользовались злоумышленники для получения доступа к телефону.