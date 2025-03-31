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Майли Сайрус сняла клипы на «Prelude» и «Something Beautiful» из нового альбома

Сегодня в 17:40
Фото: Miley Cyrus/YouTube

Майли Сайрус выпустила первые две песни из нового альбома «Something Beautiful» и сняла на них клипы. Релиз пластинки запланирован на 30 мая.

Сайрус сняла видео для «Prelude» и «Something Beautiful». Первая запись — это в основном устная речь под электронику, в которой певица размышляет о двойственности красоты. Через четыре часа после ее релиза вышел заглавный трек с психоделическим припевом, клип на который сняли Джейкоб Биксенман и Брендан Уолтер.

«Something Beautiful» — девятый альбом Сайрус, в который войдут 13 композиций. Певица рассказывала, что при создании треков вдохновлялась творчеством британской рок-группы Pink Floyd. «Моя идея была в том, чтобы записать „The Wall“ (культовый альбом Pink Floyd. — Прим. ред.), но с более хорошим гардеробом, более гламурно и наполненно поп-культурой», — делилась она.

Сайрус работала в студии в течение последних нескольких месяцев. Помимо Pink Floyd певицу вдохновлял во время записи фильм ужасов «Мэнди», в котором сыграл Николас Кейдж. Она связалась с режиссером хоррора Паносом Косматосом и привлекла его к работе над «Something Beautiful».

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