Майли Сайрус сняла клипы на «Prelude» и «Something Beautiful» из нового альбома

Майли Сайрус выпустила первые две песни из нового альбома «Something Beautiful» и сняла на них клипы. Релиз пластинки запланирован на 30 мая.
Сайрус сняла видео для «Prelude» и «Something Beautiful». Первая запись — это в основном устная речь под электронику, в которой певица размышляет о двойственности красоты. Через четыре часа после ее релиза вышел заглавный трек с психоделическим припевом, клип на который сняли Джейкоб Биксенман и Брендан Уолтер.
«Something Beautiful» — девятый альбом Сайрус, в который войдут 13 композиций. Певица рассказывала, что при создании треков вдохновлялась творчеством британской рок-группы Pink Floyd. «Моя идея была в том, чтобы записать „The Wall“ (культовый альбом Pink Floyd. — Прим. ред.), но с более хорошим гардеробом, более гламурно и наполненно поп-культурой», — делилась она.
Сайрус работала в студии в течение последних нескольких месяцев. Помимо Pink Floyd певицу вдохновлял во время записи фильм ужасов «Мэнди», в котором сыграл Николас Кейдж. Она связалась с режиссером хоррора Паносом Косматосом и привлекла его к работе над «Something Beautiful».