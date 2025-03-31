Майли Сайрус сняла клипы на «Prelude» и «Something Beautiful» из нового альбома

Сайрус сняла видео для «Prelude» и «Something Beautiful». Первая запись — это в основном устная речь под электронику, в которой певица размышляет о двойственности красоты. Через четыре часа после ее релиза вышел заглавный трек с психоделическим припевом, клип на который сняли Джейкоб Биксенман и Брендан Уолтер.