Доля пьющих россиян сократилась на 6% за последние 7 лет

43,3% опрошенных в 2024 году россиян рассказали, что пьют один раз в несколько месяцев, 34,9% делают это один-два раза в месяц. Об употреблении алкоголя раз в неделю отчитались 16,3%. 4,9% участников выпивают несколько раз в неделю, а 0,6% — практически ежедневно.