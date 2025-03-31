Доля пьющих россиян сократилась на 6% за последние 7 лет

Доля употребляющих алкоголь россиян сократилась на 6,1% за последние 7 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
В 2018 году 60,5% участников их опроса заявили, что употребляют алкоголь. В 2020-м доля таких респондентов составила 60,2%, в 2022-м — 57,3%, а по итогам 2024-го достигла 54,4%.
Количество тех, кто не употребляет алкогольные напитки, за семь лет, наоборот, выросла. В 2018 году их было 39,2%, в 2020-м — 39,5%, а в 2022-м — 42,2%. В прошлом году доля непьющих респондентов достигла 45%.
43,3% опрошенных в 2024 году россиян рассказали, что пьют один раз в несколько месяцев, 34,9% делают это один-два раза в месяц. Об употреблении алкоголя раз в неделю отчитались 16,3%. 4,9% участников выпивают несколько раз в неделю, а 0,6% — практически ежедневно.
По информации Росстата, спиртное употребляют 64,1% мужчин от 15 лет и старше, а трезвый образ жизни ведут 35,1%. Процент пьющих женщин того же возраста составил 46,4%, а 53,1% не пьют вообще.