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Оливер Стоун даст показания на слушаниях по делу об убийстве Джона Кеннеди

Сегодня в 16:03
Фото: Ixtlan Productions

Режиссер Оливер Стоун даст показания на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, где рассматривают документы, связанные с убийством Джона Кеннеди. Об этом рассказала The Guardian.

Председатель Целевой группы по рассекречиванию федеральных секретов Анна Полина Луна заявила, что законодатели выслушают мнение свидетелей о ценности этих документов.

«Исследуя недавно обнародованные файлы Кеннеди, консультируясь с экспертами и разыскивая оставшихся в живых сотрудников различных следственных комитетов, наша целевая группа докопается до сути этой тайны и поделится своими выводами с американским народом», — сказала Луна.

Коллекция архивов по убийству Кеннеди насчитывает более 6 миллионов страниц документов, подавляющее большинство которых было рассекречено и обнародовано до распоряжения Трампа. Убийство Кеннеди было приписано одиночке Ли Харви Освальду.

Фильм Стоуна «Джон Ф.Кеннеди. Выстрелы в Далласе» 1991 года подвергся резкой критике со стороны историков за предположения о том, что смерть Кеннеди была результатом заговора на высшем уровне. Стоун заявил, что Кеннеди был убит не одним убийцей, и считает, что к этому причастны определенные элементы в разведке США.

Министерство юстиции и другие федеральные органы власти за прошедшие десятилетия подтвердили вывод о том, что Освальд действовал в одиночку. Однако, согласно опросам, многие американцы по-прежнему считают, что его смерть была результатом заговора.

Показания также дадут журналист и писатель Джефферсон Морли и автор Джеймс ДиЭудженио. Морли заявил, что во время слушаний он сосредоточится на полном досье ЦРУ на Освальда, подготовленном до покушения.

В январе Трамп подписал указ, предписывающий национальной разведке и другим должностным лицам быстро разработать план полного и всестороннего раскрытия всех записей, связанных с убийством президента Кеннеди.

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