Оливер Стоун даст показания на слушаниях по делу об убийстве Джона Кеннеди

Фильм Стоуна «Джон Ф.Кеннеди. Выстрелы в Далласе» 1991 года подвергся резкой критике со стороны историков за предположения о том, что смерть Кеннеди была результатом заговора на высшем уровне. Стоун заявил, что Кеннеди был убит не одним убийцей, и считает, что к этому причастны определенные элементы в разведке США.