Арбалет Чубакки из «Звездных войн» продали за 768 тыс. долларов

Всего на аукционе торговались 450 предметов. Среди них был ловец привидений из «Охотников за привидениями», который продали за 327,6 тыс. долларов, а также меч Конана из «Конана-варвара» с Арнольдом Шварценеггером и четыре закулисные фотографии за 176,4 тыс. долларов.