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Арбалет Чубакки из «Звездных войн» продали за 768 тыс. долларов

Сегодня в 16:50
Фото: Mark Sennet/Getty Images

Арбалет Чубакки из трилогии «Звездные войны» продали на аукционе за 768 тыс. долларов. Торги проводила фирма Propstore, коллекционирующая памятные вещи, сообщает Variety.

Согласно описанию лота, этот арбалет снимали в каждом фильме оригинальной трилогии: «Новая надежда», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Стоимость реквизита оценивалась в сумму от 300 до 600 тыс. долларов. Имя нового владельца не раскрывается.

Всего на аукционе торговались 450 предметов. Среди них был ловец привидений из «Охотников за привидениями», который продали за 327,6 тыс. долларов, а также меч Конана из «Конана-варвара» с Арнольдом Шварценеггером и четыре закулисные фотографии за 176,4 тыс. долларов.

Костюм Майкла Китона, который носил его персонаж в «Бэтмен возвращается», приобрели за 157,5 тыс. долларов. Мантию Дамблдора из «Гарри Поттер и Принц-полукровка» забрали за 81,9 тыс. долларов, куртку бомбер Тома Круза из «Топ Гана» — за 81,9 тыс., платье Вайноны Райдер из «Эдварда Руки-ножницы» — за 15 тыс.

Ранее на продажу выставили оригинальную модель тела инопланетянина E.T. из картины Стивена Спилберга. Модель высотой 91,5 сантиметра была одной из трех, которые использовали в фильме 1982 года, получившем четыре «Оскара». Ее оценивали в сумму до 1 млн долларов.

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