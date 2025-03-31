«Переходный возраст» будут показывать в школах Великобритании

«Как отец, смотря этот сериал вместе со своим сыном-подростком и дочерью, могу сказать — он задел за живое, — заявил Стармер. ― Это важная инициатива, чтобы как можно больше учеников могли его посмотреть. Как я вижу по своим детям, открытое обсуждение изменений в их общении, контента, который они видят, и тем, которые они поднимают в разговорах со сверстниками, крайне важно. Только так мы сможем помочь им справляться с вызовами современной жизни и противостоять опасным влияниям».