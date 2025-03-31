«Переходный возраст» будут показывать в школах Великобритании

Сериал «Переходный возраст» станет доступен для просмотра во всех средних школах Великобритании. Об этом сообщает Variety.
Шоу Netflix, затрагивающее темы подростковой преступности и губительного влияния мизогинии на мальчиков, будет сопровождаться методическими материалами для учителей, родителей и опекунов. Эти материалы помогут обсудить со школьниками затронутые в нем темы.
О запуске инициативы было объявлено во время круглого стола, который провел премьер-министр Кир Стармер. На встрече присутствовали представители благотворительных организаций, соавтор «Подросткового возраста» Джек Торн и продюсеры Эмили Феллер и Джо Джонсон.
«Как отец, смотря этот сериал вместе со своим сыном-подростком и дочерью, могу сказать — он задел за живое, — заявил Стармер. ― Это важная инициатива, чтобы как можно больше учеников могли его посмотреть. Как я вижу по своим детям, открытое обсуждение изменений в их общении, контента, который они видят, и тем, которые они поднимают в разговорах со сверстниками, крайне важно. Только так мы сможем помочь им справляться с вызовами современной жизни и противостоять опасным влияниям».
По его словам, проблему подросткового насилия невозможно решить лишь с помощью закона. «Единственный путь — слушать молодых людей, учиться на их опыте и работать вместе с благотворительными организациями, чтобы разобраться с вопросами, которые поднимает этот новаторский сериал», ― отметил премьер-министр.
Соавтор сериала Джек Торн добавил: «Мы создавали этот проект, чтобы запустить обсуждение. Мы хотели задать вопрос — как остановить этот кризис, который только набирает обороты? Поэтому возможность показать его в школах — это больше, чем мы могли ожидать. Мы надеемся, что учителя будут обсуждать сериал с учениками. Но еще больше мы рассчитываем, что сами ученики начнут говорить об этом между собой».
«Переходный возраст» стартовал 17 марта и успел поставить рекорд для мини-сериалов Netflix по числу просмотров за двухнедельный период. Всего за 11 дней британскую криминальную драму посмотрели на стриминге 66,3 млн раз.
«Переходный возраст» рассказывает о школьнике, которого арестовывают за убийство одноклассницы. Сериал исследует обстоятельства, которые привели к трагедии, и обращает внимание на рост женоненавистничества среди мальчиков.