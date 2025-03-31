Создатели «Черного зеркала» раскрыли названия серий 7-го сезона в новом трейлере

Кроме того, в сезоне вновь появятся Уилл Полтер («Медведь») и Асим Чаудхри («Индустрия»), снимавшиеся в интерактивном спецвыпуске 2018 года «Брандашмыг». К ним присоединились Мишель Остин («Суровая правда»), Бен Бейли Смит («Дэвид Брент: Жизнь в дороге»), Джош Финан («Ничего не говори») и Джеймс Нельсон-Джойс («Большая семья»).