Создатели «Черного зеркала» раскрыли названия серий 7-го сезона в новом трейлере

Netflix представил новый трейлер долгожданного седьмого сезона «Черного зеркала». Его премьера состоится 10 апреля.
В ролике создатели шоу объявили наименования всех шести серий. Они получили названия «Common People» («Простые люди»), «Bête Noir» («Черный зверь»), «Eulogy» («Надгробная речь»), «Hotel Reverie» («Отель грез»), «Plaything» («Игрушка»), «USS Calister: Into Infinity» («USS Каллистер: В бесконечность»).
В актерский состав сериала вошли Кристин Милиоти («Пингвин»), Питер Капалди («Доктор Кто»), Аквафина («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Пол Джаматти («Оставленные»), Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха»), Крис О’Дауд («Компьютерщики») и Исса Рей («Барби»).
Кроме того, в сезоне вновь появятся Уилл Полтер («Медведь») и Асим Чаудхри («Индустрия»), снимавшиеся в интерактивном спецвыпуске 2018 года «Брандашмыг». К ним присоединились Мишель Остин («Суровая правда»), Бен Бейли Смит («Дэвид Брент: Жизнь в дороге»), Джош Финан («Ничего не говори») и Джеймс Нельсон-Джойс («Большая семья»).