Разработчик создал программу для удаления сгенерированных картинок в стиле Ghibli из ленты X

«Все началось с того, что вся моя лента в твиттере была завалена картинками Ghibli, сгенерированными искусственным интеллектом. Не вдаваясь в дебаты об искусстве ИИ (оставим это художникам), я просто был раздражен всем этим хаосом. Поэтому я решил сделать расширение для Chrome, чтобы блокировать всю эту ИИ-муть для моего собственного спокойствия», — написал Сайед.