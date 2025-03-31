Разработчик создал программу для удаления сгенерированных картинок в стиле Ghibli из ленты X

Канадский разработчик Фейсал Сайед сделал расширение для браузера, которое удаляет сгенерированные картинки в стиле японской анимационной студии Ghibli из ленты X. Инструмент работает с точностью до 87%, утверждает он.
Сайед рассказал о браузерном расширении No Ghibli в своем аккаунте X, обратило внимание издание VC.ru. По его словам, инструмент работает на базе «небольшой» нейросети, обученной на 42 сгенерированных изображениях из X и 42 случайных снимков из фотобанка Unsplash.
«Все началось с того, что вся моя лента в твиттере была завалена картинками Ghibli, сгенерированными искусственным интеллектом. Не вдаваясь в дебаты об искусстве ИИ (оставим это художникам), я просто был раздражен всем этим хаосом. Поэтому я решил сделать расширение для Chrome, чтобы блокировать всю эту ИИ-муть для моего собственного спокойствия», — написал Сайед.
No Ghibli анализирует ленту пользователя в X и скрывает из нее изображения, сгенерированные в стиле Хаяо Миядзаки. Однако некоторые пользователи отмечают, что расширение может удалять другие изображения тоже.
Ленты соцсетей заполонили картинки, стилизованные с помощью ChatGPT под анимацию Ghibli и режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки. Пользователи переделывают личные фотографии, мемы, кадры из фильмов и известных людей. Однако тренд вызвал споры об этичности использования фильтра Ghibli — как по отношению к Миядзаки, так и к реальным художникам.