Neuralink до конца года вживит пациенту чип, который должен вернуть ему зрение

Компания Илона Маска Neuralink намерена в 2025 году испытать на пациенте свою новую разработку ― чип Blindsight, призванный вернуть зрение. Об этом сообщил в X техноблогер и инвестор Сойер Мерритт. Маск репостнул его сообщение.