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Neuralink до конца года вживит пациенту чип, который должен вернуть ему зрение

Сегодня в 14:08
Фото: @SawyerMerritt/X

Компания Илона Маска Neuralink намерена в 2025 году испытать на пациенте свою новую разработку ― чип Blindsight, призванный вернуть зрение. Об этом сообщил в X техноблогер и инвестор Сойер Мерритт. Маск репостнул его сообщение.

«Компания Илона Маска Neuralink намерена имплантировать свой новый мозговой чип Blindsight в мозг пациента в конце 2025 года. Устройство призвано вернуть зрение даже полностью слепым людям», ― написал Мерритт.

По словам Маска, вживление импланта сперва должно привести к частичному восстановлению зрения, но со временем чип позволит достичь «сверхчеловеческой способности видеть».

Бизнесмен анонсировал зрительный имплант Blindsight в марте 2024 года. Позже пояснял, что со временем устройство позволит видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах, а также сможет улавливать длину волн радаров.

В Neuralink отмечали, что Blindsight получил одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США как прорывная разработка.

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