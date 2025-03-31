Зак Снайдер снимет фильм о борце UFC «Brawler»

«У Его Превосходительства Турки Алалшиха и Зака Снайдера есть общее видение создания фильма о UFC», — сказал Уайт. «Они оба очень увлечены этим проектом и хотят показать фанатам, как человек может стать чемпионом UFC. Это невероятно амбициозный проект, и я с нетерпением жду, когда он воплотится в жизнь», — добавил он.