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Зак Снайдер снимет фильм о борце UFC «Brawler»

Сегодня в 13:30
Фото: GQ/YouTube

Новым проектом Зака Снайдера, создателя «Хранителей» и «Человека из стали», станет «Brawler» — картина о лосанджелесце, который пытается добиться успеха в мире UFC. Об этом рассказал Variety.

Режиссер также выступит соавтором сценария и продюсером. Над лентой также поработают президент UFC Дэйна Уайт и Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии и владелец боксерского журнала The Ring.

«Я поклонник творчества Зака с давних лет. Его уникальный стиль — от культовых экшн-сцен до масштабных визуальных эффектов и эмоционального повествования — в сочетании с человечным изображением комплексных персонажей просто неподражаем», — говорится в заявлении Алашиха.

«Я не могу представить себе лучшего партнера для адаптации UFC на большом экране». The Ring с его 103-летним наследием будет поддерживать проект, чтобы обеспечить его успех», — сказано в сообщении.

«У Его Превосходительства Турки Алалшиха и Зака Снайдера есть общее видение создания фильма о UFC», — сказал Уайт. «Они оба очень увлечены этим проектом и хотят показать фанатам, как человек может стать чемпионом UFC. Это невероятно амбициозный проект, и я с нетерпением жду, когда он воплотится в жизнь», — добавил он.

«За каждым великим бойцом стоит история о том, как он к этому пришел. UFC — мировой флагман в боевых видах спорта, и для меня большая честь сотрудничать с ними, чтобы рассказать эту невероятную историю», — сказал Снайдер.

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