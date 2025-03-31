Картину Жан-Мишеля Баскии продали за 14,5 млн долларов

Самая дорогая работа Баскии — картина «Без названия» 1982 года — была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в мае 2017 года за 110,5 млн долларов. Покупателем стал японский предприниматель Юсаку Маэдзава, который ранее, в мае 2016-го, приобрел другую работу Баскии за 57,3 млн.