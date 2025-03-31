Картину Жан-Мишеля Баскии продали за 14,5 млн долларов

Картину Жан-Мишеля Баскии «Sabado por la Noche» («Субботняя ночь») продали на аукционе в Гонконге за 14,5 млн долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома Christie’s, который устраивал торги.
«Субботняя ночь» стала самым дорогим произведением, проданным на аукционе в Азии этой весной. «Для нас было честью представить этот выдающийся шедевр. Когда на рынок поступают работы такого уровня, азиатские коллекционеры неизменно проявляют к ним интерес», ― отметили в Christie’s.
Жан-Мишель Баския создал «Субботнюю ночь» в 1984 году. Картина выполнена акрилом и масляной пастелью на холсте и относится к позднему периоду творчества художника. Работа отражает узнаваемый экспрессивный стиль Баскии и его фирменные мотивы: яркие цвета, грубые линии, символику афроамериканской культуры и элементы граффити.
Самая дорогая работа Баскии — картина «Без названия» 1982 года — была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке в мае 2017 года за 110,5 млн долларов. Покупателем стал японский предприниматель Юсаку Маэдзава, который ранее, в мае 2016-го, приобрел другую работу Баскии за 57,3 млн.