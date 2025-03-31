Томми Флэнаган сыграет в третьем сезоне «Дома дракона»

Томми Фланаган («Сыны анархии», «Гладиатор») сыграет одну из ключевых ролей в третьем сезоне сериала «Дом дракона». Об этом сообщает Deadline.
Актер исполнит роль сира Родерика Дастина — закаленного в боях военачальника севера, который ведет отряд воинов-ветеранов «Зимние Волки» в бой во время Танца Драконов, чтобы поддержать притязания на трон Рейниры Таргариен.
Фланаган присоединился к ранее объявленному новому актеру Джеймсу Нортону, который в новом сезоне будет играть Ормунда Хайтауэра — племянника Отто (Рис Иванс), двоюродного брата Алисенты (Оливия Кук), Гвейна (Фредди Фокс) и лорда Олдтауна.
«В настоящее время он возглавляет отряд Хайтауэров в походе на Королевскую Гавань, чтобы поддержать свой дом против Рейниры (Эмма Д’Арси)», — говорится в описании его персонажа.
«Дом дракона» основан на книге Джорджа Р.Р. Мартина «Огонь и кровь», повествующей о гражданской войне Таргариенов в Вестеросе, получившей название «Танец драконов», примерно за 200 лет до событий «Игры престолов».
Мартин создал сериал в соавторстве с Райаном Кондалом. Вместе с ними исполнительными продюсерами сериала выступили Сара Хесс, Алан Тейлор, Мелисса Бернштейн, Кевин де ла Ной, Лони Перистер и Винс Джерардис. Ожидается, что производство третьего сезона начнется в ближайшие месяцы.